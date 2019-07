Camila Parker le tiene pánico a volar: dos veces ha estado a punto de morir

View this post on Instagram

COMEÇOU! A Parada Militar de Aniversário da Rainha, conhecido como #TroopingTheColour, acontece neste momento no The Mall e no Horse Guards Parade em #Londres. É que o aniversário oficial da rainha é dia 21 de abril, mas há mais de 260 anos o aniversário do monarca regente no Reino Unido é comemorado no segundo sábado de junho porque neste período do ano o clima é sempre mais ameno, nem muito quente e nem muito frio, permitindo que as pessoas participem da festa de forma mais confortável. Lindas de viver #KateMiddleton (de amarelo claro da #AlexanderMcQueen) e #MeghanMarkle (de azul-marinho da #Givenchy) já chegaram (deslize para conferir), junto com o #principeHarry e #CamilaParkerBowles, todas numa mesma carruagem, conversando animadamente.