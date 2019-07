Una teoría asegura que este personaje de Stranger Things no murió en el final de la tercera temporada

La tercera temporada de Stranger Things ha dejado a los fanáticos de la exitosa serie de Netflix preguntándose sobre el destino del jefe de policía Jim Hooper, interpretado por el actor David Harbour.

El querido personaje fue aparentemente asesinado en el final de temporada cuando decidió sacrificarse para cerrar la puerta entre el Upside Down y el mundo real. Sin embargo, la muerte de Hopper fue cuestionada durante una escena de mitad de los créditos ambientada en Rusia, donde se reveló la existencia de un estadounidense encarcelado en una cárcel rusa.

Muchos fanáticos piensan que el estadounidense es Hopper, y ahora una de las conversaciones más grandes sobre Stranger Things es el destino definitivo de Hopper.

Cualquiera que haya prestado atención a la cuenta de Instagram de Harbour en la última semana desde el estreno de Stranger Things 3 puede haber tenido una idea de lo que sucederá después con el difunto jefe de policía.

El actor cambió continuamente la fotografía de su perfil de Instagram a una serie de números que fueron juntos y reveló un número de teléfono: 618-625-8313. Los fanáticos que llamaron al número recibieron un mensaje de Murray Bauman, el personaje interpretado por Brett Gelman.

"Hola, has llegado a la residencia de Murray Bauman", dice el mensaje secreto. "Mamá, si este eres tú, por favor cuelga y llámame entre las 5 y las 6 p.m. como se discutió anteriormente, ¿de acuerdo? Si esta es Joyce, Joyce, gracias por llamar, he estado tratando de localizarla. Tengo una actualización. Se trata de, bueno, probablemente sea mejor si hablamos en persona. No es bueno ni malo, pero es algo…"

Los fanáticos de la serie están especulando que esa conversación entre Murray y Joyce es sobre el destino de Hopper.

Cuando Entertainment Tonight le preguntó recientemente al actor sobre Hopper y su participación en la cuarta temporada, respondió: "Quiero decir, ¡no tengo idea! ¡No tengo idea! Quiero decir que, por supuesto, también es mi esperanza. Aunque parece bastante loco. Sabes, esa máquina se apagó y explotó y Hopper parecía estar atrapado allí. Echó un vistazo alrededor un poco, pero parecía estar atrapado y la máquina explotó".