Stranger Things llegaría a su fin en la cuarta temporada

Una terrible noticia para los fanáticos de Stranger Things circula en los medios de Estados Unidos. La cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix sería la última. La mayor razón de peso para esta radical decisión está vinculada a su elenco.

Según We Got This Covered, un portal especialista en noticias del espectáculo, una fuente cercana a la producción de Stranger Things afirma que el final está cerca. Aunque hay que recordar que los hermanos Matt y Ross Duffer, creados del programa, habrían planeado que duraría solo cinco.

Evento inesperado

“Todas las señales apuntan que la serie culminará después de otra temporada más”, afirma el medio estadounidense. Para ellos, los eventos que marcaron la tercera entrega del show serían una clave para entender porque le quieren poner fin.

Explican que “está la cuestión de aumentar continuamente las apuestas” y Stranger Things 3 subió muy alta la vara. Pues, “presentó al Mind Flayer atacando a Hawkins en persona, con el gobierno ruso también involucrado”; además de la aparente muerte de Hopper.

Razón de fuerza mayor

Sin embargo, lo que más pesa para tomar esta decisión es elenco que está “envejeciendo”. Según We Got This Covered, para los creadores y producción es imposible mantener intacto el eje principal de la serie: un grupo de niños que burlan a los villanos.

Ya los hermanos Duffer adelantaron que la cuarta temporada podría desarrollarse fuera de Hawkins, el pueblo ficticio de Indiana. Ahora esperaremos noticias de Netflix sobre el destino del programa que, en apenas cuatro días, fue visto por más de 40 millones de personas.

