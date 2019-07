Conocemos las primeras críticas del Rey León y no son del todo alentadoras

Disney ya estrenó para la prensa su nueva versión del Rey León y las primeras reseñas han inundado las páginas especializadas y las redes sociales. Para sorpresa de muchos, no son del todo grandiosas.

Las reseñas para el nuevo Rey León están mezcladas, con críticas que van desde celebraciones hasta derribos francamente mordaces.

La película alcanza un 57% en Rotten Tomatoes, un sitio web que reúne críticas de películas. Otro sitio web, Metacritic, tiene un puntaje de 55, describiendo las revisiones como "mezcladas o promedio".

#TheLionKing is a landmark *visual* experience. I’ve never seen anything like it, and I think it’s going to change how we look at movies forever.

As an *emotional* experience, though…I’ll put it this way: It turns out lions can’t really emote.

— Adam B. Vary (@adambvary) July 10, 2019