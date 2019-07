La tierna foto con la que Andrea Legarreta celebra sus 48 años

View this post on Instagram

Cómo?? Otra vez es mi cumpleaños??!! Qué??!! Ya tengo 48!!?? 😮 WOW 😮!Que BIEN se sienten los 48!! 🙌🏻😍Mientras más años tengo, MEJOR me sabe la vida… Y me siento TAN joven! Siento que me faltan más instantes y más recuerdos para guardar en el disco duro de mi alma… Me siento PLENA y FELIZ… Claro que mi vida no ha sido rosa, pero los momentos bellos opacan el dolor sentido, las risas limpian y borran las lagrimas, los amores presentes y verdaderos convierten en polvo y soplan los corazones rotos… 48?!! Ufff de niña pensaba que alguien de esa edad era viejo!🤦🏻‍♀️jajaja ahora me siento TAN VIVA! TAN JOVEN! Con TANTO por hacer!! TANTOS sueños por cumplir y por ver a mis amores cumplir los suyos!! 48 es sólo un número… Que rico se siente tener esa edad y tener mis ganas de vivir! De celebrar la vida!! De amar más, de sentir más! De reír y bailar y viajar y conocer y volar y abrazar y crear y comer y… y… y TODO mas!! Que rico eso que te dan los años… Las cosas que no valen la pena empiezan a dejar de importarte, las opiniones con malicia también… Los amores te calan hasta los huesos… Las risas te hacen cosquillas en el alma y hasta te rejuvenecen… Y hay sonrisas que hasta te sacan una lágrima de alegría… Que vengan más!! Quiero más vida para VIVIRLA!! Tengo mucho por hacer… para mi y para otros!! Quiero dejar huellas 👣 de amor!! Y luchar para ser mejor… GRACIAS Dios! Por la oportunidad de cumplir estos 48 de esta manera… Amada, bendecida, con amigos, familia y sueños… Con enemigos, maestros de vida, de paciencia y que me ayudan a crecer… GRACIAS Dios por cada persona que se cruzo en mi camino y dejó su huella de alguna manera, por los que se han ido, por los que siguen, por los que están, por los que estarán y por los que a pesar de todo jamás se irán… GRACIAS por mis amores eternos, agradezco día a día ver sus sonrisas, el brillo a de sus ojos y sentir su amor… GRACIAS a quienes me han apoyado y me siguen apoyando aún sin conocerme y me demuestran su amor! CELEBRO MI VIDA!! Y que sea un gran año!! VOY CON TODO NENES!! Gracias por sus buenos deseos!! Mi amor y mis mejores deseos para ustedes!! 🎂🎂🍰🎊🎉🎀🎉🎀🎁🎈❤️💜💙🧡💛