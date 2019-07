Brad Pitt luce irreconocible en unas fotos recientes que le tomaron y estamos en shock

View this post on Instagram

Aos 55 anos, o ator Brad Pitt está se dedicando cada vez mais aos bastidores do cinema do que ficar nas telonas. Em entrevista recente à revista GQ Australia, Brad diz estar muito confortável com o fato de atuar menos no estágio atual de sua carreira. Em breve, ele poderá ser visto no filme “Era uma vez…Em Hollywood”, de Quentin Tarantino e ressaltou que prefere, cada vez mais, o trabalho de produtor, atrás das câmeras. Brad Pitt possui uma produtora bem-sucedida, a Plan B e, em 2014, ganhou o Oscar por produzir o filme “12 Anos de Escravidão”. Ele ressalta que está curioso para ver qual é o futuro do cinema e qual forma ele tomará. “Eu realmente gosto dos serviços de streaming, porque estamos vendo mais e mais projetos de qualidade serem feitos. Estamos vendo mais roteiristas, diretores e escritores ganharem uma chance. Isso mostra quantas pessoas talentosas existem”, afirma. Enquanto não decide ficar, de vez, longe das telas, poderemos curtir a sua representação em “Era uma vez…Em Hollywood” ao lado de Leonardo DiCaprio que chega ao Brasil em 15 de agosto. Vamos aguardar!