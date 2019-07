Las fans de Érika Zaba están sorprendidas por el aspecto de su pancita de 5 meses de embarazo

Cada vez falta menos para que Érika Zaba le de la bienvenida a su primer bebé y es que, a pesar de tratarse de un embarazo de alto riesgo por la edad, la integrante de OV7 está llena de ilusión.

Para celebrar sus cinco meses de embarazo, Érika y su esposo se escaparon a la Riviera Maya, donde la cantante dejó ver su pancita en diferentes looks. Eso sí, las fans están sorprendidas por el aspecto de su pancita y está vez no es que estén diciendo algo malo, ¡sino que no pueden creer que casi no se le nota!

Muchas usuarias se han identificado con Érika a lo largo de su embarazo pero no pueden evitar sorprenderse ante la figura tan esbelta que luce.

"No inventes tienes una mini Pancita de embarazo, yo tengo la misma panza pero por cervezas ja ja". "Tu pancita de cinco meses parece mi panza cuando ando inflamada por colitis!!! Jaja o sea super delgadita tuuuu!!!", comentaron unas seguidoras.

Hay que recordar que la cantante siempre ha sido muy pequeña y delgada por lo que es normal que en alguien de su complexión, tarde en mostrar pancita. Además, los especialistas aseguran que en el primer embarazo, la barriga tarda "salir" porque los músculos del abdomen no están tan dilatados. Esto también ocurre que en personas que hacen mucho ejercicio, ya que cuanto más firme sea la pared abdominal, más tardará en aparecer la barriga.

Al final, cada cuerpo es diferente y cada una "reacciona" diferente a un embarazo. Y mientras los seguidores de "La Güera" hablan de lo bien o mal que se ve, ella no deja de disfrutar al máximo de esta etapa.

