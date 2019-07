Diana Bolocco abandona el set tras tenso encuentro entre Aída y Sargento Rap

Este jueves se vivió un polémico momento en Resistiré, cuando Aída Nízar y Sargento Rap se enfrentaron durante una actividad que se encontraba realizando la animadora Diana Bolocco.

La conductora del programa ingresó al encierro para hacer una dinámica junto a los participantes, quienes tenían que evaluar el físico y personalidad de sus compañeros con una nota.

Cuando fue el turno de Aída, esta evaluó al músico con un uno debido a su personalidad. "Detesto las personas que convierten actos en vulgares", fue la justificación que entregó para su nota.

La opinión provocó la molestia de Sargento Rap, quien la evaluó de vuelta con un cero. En ese momento, los ánimos se encendieron y la española acusó al músico de faltarle el respeto, tras interrumpirla en reiteradas ocasiones.

El conflicto se extendió por varios minutos, y mientras que la española protestó por la actitud de su compañero, este continuó demostrando su furia.

En medio del encontrón, Diana Bolocco intentó calmar los ánimos. Sin embargo, fue ignorada por los participantes al punto que decidió abandonar el set.

Más tarde, regresó explicando que había salido porque se sintió ignorada y no la dejaron continuar con la dinámica. "Soy una persona que odia las agresiones de cualquier tipo, soy pacífica. Todos somos adultos y creo que ninguno de los dos escuchó razones", dijo, pidiendo que la dejaran seguir con la actividad.

Recordemos que hace unos días, Aída Nízar protagonizó una tensa polémica. Esta ocurrió cuando se le encargó nominar a dos personas del bando opuesto para que abandonaran el refugio, tras obtener las preferencias del público. La española nominó a Gabriel Martina, el pololo de Tere Kuster, cuyo ingreso se había producido hace solo unos días. "Todo en ti es mentira", le dijo, increpándolo por su relación con la argentina.

"No sé dónde están los límites para vosotros dos en el amor, porque habéis mentido. Pero créeme que no todo vale en la tele", agregó. "Viva el amor. Viva la fidelidad. Y si se ha terminado el amor, que cada uno siga por su lado. Pero que no se utilicen a personas que se mueven con el corazón como hizo Fede para tener cabida en televisión", continuó.

