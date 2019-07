Daniela Luján y Martín Ricca se reencontraron luego de 15 años sin verse

Más de 15 años tuvieron que pasar para que Daniela Luján y Matín Ricca, los recordados protagonistas de las novelas 'En el diario de Daniela' y 'Cómplices al rescate' se volvieran a encontrar.

La emotiva reunión ocurrió en Monterrey, donde está de visita el actor argentino. Las novelas en las que ambos actuaron fueron transmitidas en 1998 y 2002.

Luján aprovechó el momento para compartirlo por su cuenta Instagram donde escribió "¡Paren todo! Este es un mejor #TBT por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey. Años de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento. Tan como lo recuerdo… No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón".