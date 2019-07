Daniela Nicolás comparte crudos registros de su enfermedad autoinmune: "No somos perfectos"

Hace unos meses, la actriz y modelo Daniela Nicolás reveló que sufre de una enfermedad autoinmune que le provoca mucho dolor, inflamación en las articulaciones y manchas en la piel.

Según comentó, la condición le impide realizar sus actividades con normalidad debido al malestar que le provoca. Sin embargo, lo asume como parte del proceso.

"Puede que la enfermedad pare en un minuto, como puede que no, por lo que no me voy a quedar en mi casa esperando que la vida pase y arrepintiéndome por todo lo que no dije e hice", dijo en una publicación que realizó en Instagram, en donde posee más de 200 mil seguidores.

La compleja enfermedad que complica a Daniela Nicolás: "Me genera mucho dolor" La actriz atraviesa un difícil momento

Recientemente, Daniela Nicolás utilizó la misma plataforma para compartir un mensaje. En él, habló sobre la necesidad de mostrarse perfectos en redes sociales, haciendo a un lado la autenticidad y las características que definen a cada persona. De acuerdo con su opinión, la verdadera belleza está en mostrar las imperfecciones y diferencias.

"Cuando les conté hace un tiempo que tenía una enfermedad autoimmune, me llegaron miles de mensajes -hasta hoy- de los cuales muchos eran de mujeres contándome que encontraban cuático que tuviera algo, porque siempre me veía bien en las fotos. Incluso, muchas me decían que les daba lata ver que una siempre se viera tan 'perfecta', siendo que ellas tenían problemas similares al mío y se avergonzaban", dijo.

"Por eso que hoy decidí mostrarme tal cual soy. Con mis manchas, mis dolores y todos mis problemas. Porque NO somos perfectos!", añadió. "Yo soy así, como me están viendo ahora (…) Ojalá esto le sirva a todas y todos los que me escribieron y a muchísimos más!!!! Aceptémonos como somos, aprendamos a vivir con lo que tenemos. Disfrutemos la vida, que es solo una. Nos preocupamos por puras tonteras, en vez de preocuparnos de ser felices", cerró.



Junto al texto, Daniela Nicolás adjuntó varias imágenes en las que aparecen las manchas provocadas por su enfermedad. En el primer registro que compartió, aparece su rostro, mientras que en los siguientes se ven algunas partes de su cuerpo afectadas por los brotes.

Revisa las imágenes a continuación:

Te recomendamos: