Angelique Boyer hace una sorprendente confesión de su boda con Sebastián Rulli

La actriz Angelique Boyer y Sebastián Rulli son la pareja del momento y una de las más queridas en el mundo de la farándula. Son una de las parejas más sólidas y desde hace seis años, cuando compartieron créditos en la telenovela Lo que la vida me robó, así como en la obra de teatro “Los derechos de la mujer”.

En una entrevista para el Programa Hoy, la hermosa actriz reveló los motivos por los que no ha querido vestirse de blanco matrimonial, algo que para muchas mujeres es un sueño.

Angelique reveló que su compromiso con Sebastián Rulli es “a diario” y no necesita una boda con vestido blanco para confirmar cuánto lo ama.

“Creo que cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley y por la religión, nada más. Realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad de nada”, dijo en la entrevista.

“Si el día de mañana él ya no quiere estar conmigo, es tan fácil hablarlo y no tenemos que pasar por ningún proceso tedioso ni nada de eso”, acotó y lo que da muestra de su gran madurez.

La actriz señaló que su relación amorosa con el también actor está en su mejor momento. “Tenemos el mejor contrato que es la palabra y el amor, es todos los días luchar por eso”, aclaró al bella actriz.

Igualmente, ella contó que no le quita el sueño ser madre. “Llevó cinco años diciendo en cinco, pero no tengo prisa, no está en mis planes, si se da está increíble, sé que si sí lo tengo que buscar en los próximos años, pero todavía hay tiempo”, dijo entre risas.

Hace días, la actriz, por motivo de su cumpleaños le respondió un emotivo mensaje a su pareja, luego que la felicitará en su cuenta en Instagram: “Vida de mi amor gracias por regalarme los años más felices de mi vida, te amo con todas mis fuerzas y te pido en todos mis deseos”.

En su tiempo libre, ambos procuran pasar el mayor tiempo juntos, pero también con Santiago, hijo del actor. Tan bien se lleva ella con su hijastro, que hasta él ha expresado su admiración por la actriz.

Ambos se han apoyado en sus proyectos profesionales y personales. A través de redes sociales, alfombras rojas y estrenos, siempre se les ve desfilar juntos y muy enamorados.

