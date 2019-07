Adamari López confiesa cuáles son los retoques estéticos a los que se ha sometido para lucir radiante

Adamari López es una de las conductoras más bellas y queridas del mundo del espectáculo, y tiene muchos secretos de belleza para lucir radiante.

La celebridad se ha hecho la técnica del “microblading”, que consiste en un tatuaje semipermanente pelo a pelo, que permite lucir unas cejas perfectas.

Tinte para cejas

Pero, ahora, ha optado por otra técnica para tener unas cejas definidas y fabulosas que es menos dolorosa, y es teñirlas.

"Y vine a hacerme mi retoquito de las cejas", fue el video que publicó Adamari en sus historias de Instagram, mientras la estilista explica que "es tinte recuerden que ella se aplica tinte porque es menos doloroso".

Adamari explicó que el tinte para cejas "no es invasivo, a mi me encanta porque antes me había hecho el microblading pero eso es un poco incómodo o doloroso, y también tarda una semana en cicatrizar bien. A mi me gusta más este procedimiento porque no duele, las cejas se ven maquilladas, y amanezco con mis cejas fabulosas".

BB Glow

Otro de los tratamientos que se realiza es el famoso “BB Glow”, para que la piel se vea más bonita, con los poros cerrados, y te hace amanecer todos los días como maquillada.

Lash lifting

Adamari también confesó que ha recurrido al lash lifting, un tratamiento que realza las pestañas. "Yo no uso pestañas postizas, pero si quieres resaltar y lucir natural, este tratamiento es ideal pues realza las pestañas y quedan levantaditas, no tengo que usar ni máscara".

Te recomendamos en video