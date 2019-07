Shakira dedica sentido homenaje a su ex suegro Fernando de La Rúa

Una lección de humanidad dio la cantante Shakira tras conocerse la muerte de su ex suegro Fernando de La Rúa. En sus redes sociales, le dedicó un sentido homenaje que habla de la buena relación que llevaban cuando Shakira salía con su hijo Antonio.

Aunque la relación entre ambos no terminó bien, esto no le importó a la estrella colombiana, quien se mostró conmovida por el fallecimiento del ex presidente argentino. El mensaje despertó polémica entre sus seguidores, algunos apoyaron su gesto y otros la criticaron por una parte del texto.

Amigo

En la dedicatoria, Shakira llamó amigo a De la Rúa. “Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos”, escribió.

A continuación escribió: “Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba”. Fue esta parte del mensaje lo que levantó polémica, sobre todo en los fanáticos argentinos de la cantante.

Shakira dejó ver el profundo afecto que le tenía a su ex suegro al afirmar: “Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo”.

Divididos

Los fanáticos de la cantante colombiana no tardaron en comentar la publicación, que solo en su Instagram supera los 800 mil me gusta. “Qué lindo, que gran persona Shakira”, escribió @rodgonzalezl. Mientras que @shakibecca le expresó sus condolencias: “Respetamos tu amor, respeto y luto, amiga de todos nosotros. Te acompañamos siempre”.

Pero a otros no les gustó tanto el post y recordaron la gestión del ex presidente. “Luchó por cagar de hambre a la gente. Memoria”, replicó @brenducabj3 y @martinfarias señaló: “Y también faltó decir que arruinó Argentina y dejó muchos muertos por represión en 2001”.

