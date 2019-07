Princesa Alba y su excéntrico detalle en los Premios Pulsar 2019: "Nos demoramos como cinco horas"

La noche de este martes, se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Pulsar, que reconoce lo mejor de la música chilena. La convocatoria reunió a decenas de artistas en el Teatro Teletón, pero sin duda, fue Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, quien se robó todas las miradas.

En su paso por la alfombra roja, la cantante lució un vestido de lentejuelas que combinó con varios accesorios y un frondoso cabello. Además, llevó unas llamativas uñas con un detalle que no pasó desapercibido por los presentes. Y es que la artista les añadió cadenas, en un trabajo que según contó, tardó cinco horas.

Princesa Alba en Premios Pulsar 2019 - Agencia Uno

"Siempre, para eventos importantes, me hago uñas de este tipo. Para el Lollapalooza me puse 500 cristales Swarovski, y esta vez, con la Belén Flores (@velenporella) me hice estas uñas que son cadenas muy largas", explicó Princesa Alba a Biobío.

"Es un trabajo de artesano. Nos demoramos como cinco horas, además de las horas que ella estuvo ensamblando estas piezas, entonces es harto trabajo", detalló.

Consultada por si le molesta llevar estas uñas, la cantante dijo que no. "La verdad es que normalmente no me incomodan las uñas, pero estas sí. No se me enredan entre sí, sino que más bien me pasa cuando uso el celular. No me sacaré las cadenas, mañana las cortaré para que no queden tan largas", señaló.

