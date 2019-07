Paty Maldonado alza la voz tras detención de Cata Pulido: "Yo me quedo calladita"

La detención de Cata Pulido tras enfrentarse con Carabineros provocó un gran rechazo en redes sociales, y también en el mundo del espectáculo. Unas de las últimas en reaccionar frente al hecho fueron Raquel Argandoña y Paty Maldonado, quienes se refirieron al tema durante su programa radial Sin Límite, de Radio Agricultura.

Por su parte, la mamá de Kel Calderón recordó antiguos accidentes que vivió su familia en la montaña. Y si bien aseguró tenerle muchísimo cariño a Cata Pulido, dijo haber visto algunos videos que le parecieron con excesos. "Yo creo que esto se pudo haber evitado. No llegar a un escándalo como este porque no era necesario", comentó.

"Esto es abuso de poder": Cata Pulido fue detenida tras altercado con Carabineros Tras forcejeos y gritos, la actriz fue detenida por Carabineros en Farellones

Paty Maldonado, en tanto, fue un poco más allá con su análisis. La panelista del Mucho Gusto señaló que el uso del cinturón es obligatorio y que nadie está por encima de esa norma.

"El cinturón es obligatorio. Yo cuando ando sin el cinturón de seguridad y veo a un Carabinero, se me para el pelo porque sé que viene el aletazo. Y me quedo calladita, no se me ocurre abrir la boca", dijo.

En ese sentido, explicó que "nadie puede decir ‘yo no me puedo poner el cinturón’. Del resto del escándalo no voy a opinar, no voy a decir nada, pero el cinturón se debe usar".

"Me sentí como Pablo Escobar": el descargo de Cata Pulido tras ser detenida por Carabineros La actriz se refirió al tema en el programa "Intrusos", de La Red

