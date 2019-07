Muere actor de “Men in Black” y Will Smith lo despide en Instagram

El famoso Agente Z de "Men in Black" murió la noche del martes. El actor Rip Torn, quien encarnó al jefe de los agentes de negro, tenía 88 años cuando partió en su residencia, en Lakeville, Connecticut. Al conocerse la noticia, Will Smith lo despidió en sus redes sociales, deseándole que descansara en paz.

Rip Torn tuvo una carrera de siete décadas en cine, televisión y teatro, con casi 200 participaciones en películas y programas, informó CNN en Español. Su publicista, Rick Miramontez, dio a conocer la noticia sobre su fallecimiento y detalló que ocurrió en compañía de sus familiares.

Will Smith, quien dio vida al Agente J en "Men In Black", compartió una foto de ambos en la primera entrega de la famosa saga. La imagen corresponde al momento que el personaje de Smith es reclutado para exterminar a alienígenas.

“Descanse en paz, Rip”, escribió el actor y sus fanáticos lo acompañaron en su deseo con palabras de apoyo para la familia de Torn.

Otros famosos también despidieron a Rip, entre ellos el cómico Tom Green: “Rip era un actor clásico. Era un actor increíble. Uno de los mejores. Una verdadera leyenda. Estoy orgulloso de haber trabajado con él y haberlo conocido”, tuiteó.

Just heard the sad news that the great Rip Torn has passed away. Rip was a class act. He was an incredible actor. One of the greats. A true legend. I am proud to have worked with him and to have known him. Rest in peace Rip.

— Tom Green (@tomgreenlive) July 10, 2019