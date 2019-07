Miley Cyrus en un diminuto bikini es toda la motivación que necesitamos para ejercitarnos

Miley Cyrus decidió mantenerlo informal mientras se relajaba en casa.

La cantante, de 26 años, mostró su cuerpo de bikini tonificado en una serie de publicaciones en sus historias de Instagram que mostraban a la estrella de Black Mirror en un revelador look de dos piezas.

Primero, se tomó una foto de sí misma mientras se recostaba en un sofá, usando su mano para levantar su cabeza. Ella subtituló la foto, "manteniendo todo casual". Luego, posó frente a un largo espejo con una chaqueta de gran tamaño sobre su bikini con el título "Negocios como siempre".

Finalmente, la cantante de Wrecking Ball compartió una tercera foto con el título, "Selfie-ish".

Las fotos reveladoras aparecen justo después de que Miley lanzó un video para su single Mother's Daughter, que es una nueva canción de su EP She is Coming. El video generó controversia por su contenido que muestra signos que dicen "la virginidad es una construcción social" y "no un objeto".

El video musical también mostró a Cyrus en un traje rojo de látex con remaches metálicos cosidos en el área de la entrepierna, una mujer amamantando a su bebé y la cicatriz de una cesárea de otra mujer.

