Todo lo que sabemos sobre HBO Max, la gran competencia de Netflix

WarnerMedia está colaborando con HBO y sumergiendo sus dedos en el servicio de streaming con una nueva red digital llamada HBO Max, la que podría ser la verdadera gran competencia para Netflix, el cual sufrió el primer golpe luego de perder Friends.

Si aún no está familiarizado con lo que vive en los archivos de WarnerMedia, puede esperar ver programación de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network y mucho más.

Además de tener derechos de transmisión exclusivos para Friends, HBO Max también transmitirá en exclusiva todos los episodios de El príncipe del Rap y Pretty Little Liars. En lo que respecta a la programación original, encontrarás los nuevos programas de The CW que incluyen a Batwoman y Katy Keene.

El lanzamiento oficial de HBO Max está programado para la primavera de 2020 en Estados Unidos.

Estos son algunos de los programas originales que se estrenarán con HBO Max:

Tokyo Vice

Protagonizada por Ansel Elgort, Tokyo Vice se basa en la novela de Jake Adelstein, relato de primera mano de su tiempo como periodista en Japón que cubre a la Policía Metropolitana de Tokio.

La azafata

Una serie de suspenso de una hora basada en la novela de Chris Bohjalian, que sigue a una azafata que se despierta en una extraña habitación de hotel y encuentra un cadáver, sin ningún recuerdo de lo que sucedió. El proyecto será protagonizado por Kaley Cuoco.

Vida amorosa

Una serie de 10 episodios de media hora de comedia romántica protagonizada por Anna Kendrick, quien también será productora ejecutiva junto a Paul Feig.

