La pesadilla que vivió Lady Di el día de su boda con el príncipe Carlos por esta acción de Camilla Parker

View this post on Instagram

Diana and Charles, 13 April 1983, Royal Tour Of Australia and New Zealand – -First birtday of William – #dianaspencer #william #paulbarrel #queenelizabeth #queen#queenofhearts #spencer #LadyDi #diana #ladydiana #ladydianaspencer #Althorp #charles #windsor #harry #camillaparkerbowles #dianaislaveraqueenecamillanondovrebbetirarsela