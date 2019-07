FOTOS: El impactante parecido entre Julio Iglesias y su hijo recién reconocido por la justicia

View this post on Instagram

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de #Valencia ha sentenciado que Julio Iglesias es padre de #JavierSánchezSantos según ha informado Fernando Osuna, el abogado del demandante. #JavierSantos es oficialmente hijo del cantante y artista #JulioIglesias . Con esta confirmación de este hecho produce que el cantante Julio Iglesias vuelva a ser padre de nuevo a los 75 años. Santos ha llevado durante tiempo una lucha legal para que fuera reconocido hijo legítimo de Julio Iglesias. Esta lucha finalizó hoy, cuando un juez de Valencia ha dictaminado que así es. Santos es hijo del famoso cantante español.