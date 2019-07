La elegante respuesta de Erika Zaba ante quienes critican su embarazo

View this post on Instagram

Les platico algo de mi outfit de hoy . Mi blusa es nueva , para lucir panza . Los shorts , se los quité vilmente a una amiga porque me gustaron mucho y no le quedó de otra que “regalármelos “ y las sandalias son de MIS FAVORITAS del closet , y les cuento que esas se las compré a la señora que ayudaba a la limpieza de mi casa hace como 7 años porque vendía zapatos por catálogo y no las he podido tirar de viejitas porque no he encontrado otras parecidas . Así las cosas doña ROsa 😬. #outfitoftheday #5meses #mayakoba #summer #vacations