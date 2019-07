Cinco series que saldrán del catálogo de Netflix y migrarán a HBO

La competencia entre Netflix y HBO pica y se extiende. Cinco de las series que hasta ahora podían verse en la plataforma Netflix pasarán a HBO que ahora se adentra a la plataforma streaming.

Netflix confirmó que cinco de sus series más buscadas abandonarán su catálogo y se trasladarán al streaming de la Warner Bros, HBO Max.

La información fue suministrada por Netflix en su cuenta en Twitter. La compañía sostuvo además que a partir de 2020 varias de las series que transmite se despedirán indefinidamente de la plataforma.

Una de las bajas más sensibles es la serie Friends. Para extenderla lo que resta de 2019 Netflix desembolsó 80 millones de dólares.

‏

"Tenemos que decir adiós. Lamentamos que Friends vaya al servicio de transmisión de Warner a principios de 2020 (en los EE. UU.). Gracias por los recuerdos, pandilla.☕", informó Netflix US.

Transcurrido 2019 la emblemática serie Friends, amada por varias generaciones, se podrá disfrutar solamente en HBO Max.

Lo mismo ocurrirá con la serie The Office, cuya baja también fue anunciada por Netflix. Las series Pretty Little Liars, The Fresh y El príncipe de Bel- Air también saldrán de la plataforma al servicio de Warner Bros.

Pero no todo son malas noticias, Netflix prometió afianzar la producción de contenidos propios para satisfacer las expectativas de sus clientes.

