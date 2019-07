Antonella Ríos estrena look inspirado en Selena Gómez

Durante el año, Antonella Ríos se ha atrevido con diferentes cambios de look, los que ha mostrado a través de su cuenta de Instagram, en donde posee 720 mil seguidores.

Recientemente, la actriz se sometió a una nueva transformación, apostando por un tono neutro que le dio uniformidad a su cabello. Un aspecto muy similar al de la cantante Selena Gómez, en quien se inspiró para el cambio.

"Me fui engolosinando con el color rubio, más clarito, te ilumina la cara. No sé si me quedaba tan bien", declaró a AR13. "Ayer le dije a Enrique 'quiero el pelo chocolate' y me mandó referencias de Selena Gómez, le dije 'eso quiero"", añadió.

"Tampoco es un cambio radical, es la gama de colores donde me siento cómoda. Por ahí pasa la decisión. Yo me pongo pelo, las extensiones me las corto, me las saco, le las subo, me las enrulo. Tiene que ver con la versatilidad, por el mismo hecho de ser actriz", explicó.

Pero sus transformaciones no solo tienen que ver con el cabello. "Los cambios de pelo los complemento con piercing, tatuajes. Me encanta transformarme, potenciarme, sentirme diferente, no otra, sino que yo misma de una mejor manera", señaló.

