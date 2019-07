Pancho Saavedra celebra sus dos millones de seguidores lanzando tremendo concurso

Una gigantesca sorpresa fue la que dio el animador Pancho Saavedra a través de redes sociales, en donde recientemente publicó las instrucciones para participar de un llamativo concurso.

El animador consiguió dos millones de seguidores en Instagram y, para celebrarlo, realizará un sorteo en el que figuran impactantes premios. El anuncio lo hizo con una publicación en la misma plataforma, en la que agradeció el cariño y el apoyo que ha recibido desde que inició su carrera en televisión.

"Gracias por dejarme realizar esta labor que tanto amo: La de comunicar y la de ayudar", dijo. "Este camino ha pasado por muchas etapas. No todo ha sido dulce y feliz, pero si hay 2 millones de personas que siguen mi cuenta, es porque ustedes han sido testigos de todo y debo darle las gracias", añadió.

¡Homenajean a Christiane Endler en Francia! ponen su nombre a una estación de tranvía El gran rendimiento de la arquera chilena en el Mundial Femenino provocó el reconocimiento en las calles de la ciudad de Lyon.

En este contexto, explicó que el agradecimiento hacia sus seguidores le parecía poco, por lo que decidió premiarlos con algunos regalos que consiguió con la ayuda de sus marcas amigas. "Espero que puedan sacarles una sonrisa o ayudarlos aunque sea un poco", señaló.

Pero, ¿cuáles son los premios?

30 PASAJES EN @skyairline A CUALQUIER PARTE DE CHILE.

DOS MILLONES DE PESOS EN PRODUCTOS @hellyhansenchile.

2 VIAJES PARA DOS ADULTOS MAYORES EN EL PROGRAMA DE SERNATUR DE VACACIONES PARA LA TERCERA EDAD.

2 ESTADÍAS COMPLETAS EN EL INCREÍBLE LAGO GREY, EN TORRES DEL PAINE (INCLUYE PASAJES EN AVIÓN Y TOURS).

Sin embargo, hay un último premio. Se trata de un auto 0 kilómetros. "Sí, aunque no lo crean, para ustedes es el nuevo @chevroletcl Onix del año y 0 kilómetros", detalló el animador que además explicó cómo participar del sorteo. "Primero deben comentar esta foto y darle like. Pero ¡ojo! Eso no es todo, ya que durante los próximos 5 días iré subiendo una foto con el premio y en cada foto deberán participar. Las fotos por cada premio incluirán las instrucciones. ¿Qué les pareció?", escribió Pancho Saavedra en las publicaciones que puedes encontrar en su perfil.

Te recomendamos: