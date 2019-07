Padre de Cameron Boyce dijo que los fans de su hijo lo han ayudado con esta "pesadilla"

Han pasado un par de días desde que Hollywood perdió a una estrella en ascenso, Cameron Boyce, y sus padres se están abriendo sobre su devastadora pérdida.

Victor Boyce, el padre de la estrella de Disney Channel, escribió en su cuenta Twitter para compartir la abrumadora cantidad de "amor y apoyo" que le ha enviado a su familia.

"Estoy abrumado por el amor y el apoyo que nuestra familia ha recibido", escribió su publicación el domingo. "Realmente ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertarme. No puedo agradecerles lo suficiente".

I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the pain of this nightmare I can’t wake up from. I can’t thank you guys enough.

