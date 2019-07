Michael Roldán cuestiona la defensa de Paz Bascuñán a Nicolás López

Siguen apareciendo las reacciones ante los dichos de Paz Bascuñán en La Divina Comida, programa de comida en el que la actriz habló por primera vez sobre las acusaciones de abuso y violación en contra de su amigo Nicolás López.

"Mi convicción es que Nicolás no es un violador ni un abusador sexual, porque lo conozco. Nicolás puede ser una persona irreverente, puede ser una persona políticamente incorrecta, puede tener un sentido del humor pasado, pero es distinto a ser un violador", dijo en un comienzo, aludiendo a que las demandantes solo quieren fama.

"Ahora, no soy yo la que tiene que decir si es correcto o no. Es la justicia la que lo tiene que decir. Pero por mientras, yo como amiga no voy a abandonarlo y voy a estar cerca de él", agregó Paz Bascuñán. También aseguró que el director de cine "era jote, pero no es lo mismo a que seas un violador y que te tengas que ir a al cárcel".

Sus palabras generaron una gran repercusión en los medios nacionales, y este lunes, fueron analizadas por el panel del programa Intrusos, de La Red. En la instancia, cuestionaron los dichos de Paz Bascuñán que arremetió en contra de las mujeres que realizaron las denuncias.

"Le dijeron a Nicolás que querían ser famosas… No sé dónde está eso que implique otra cosa más. Ella está tratando de implicar que porque una persona quiere ser famosa, ¿otro puede llegar y abusar de ella?", señaló Ale Valle.

"Básicamente, lo que ella trata de explicar es que Nicolás nunca abusó, sino que todo fue con consentimiento y esto después sería una especie de show para generar esa fama", interrumpió Michael Roldán.

"Yo con el caso de Paz, que lo he dicho desde un principio, tengo sentimientos encontrados. Porque le encuentro razón cuando dice: 'López era una persona llena de amigos. Me ha impactado cómo la amistad es en la gloria y no en la adversidad. He visto cómo se quedó solo'. En ese sentido, me saco el sombrero por la Paz, que es capaz de apoyar públicamente a su amigo", continuó.

"Donde se me cae todo este naipe de buena onda, es en el absolutismo en sus declaraciones. Cuando ella dice que le consta, cuando dice frases como: 'tengo la convicción de que no es un abusador', 'tengo la convicción de que no es un violador'. Cuando empieza, para defender a su amigo, a atacar la forma en que las denunciantes pudieron sacar la voz, ahí se me cae el discurso", agregó.

"Ahí digo Paz querida, tú puedes tener la convicción de que es un súper buen amigo tuyo, que él ha sido un excelente jefe para ti, pero no puedes tener la convicción de lo que Nicolás López hizo a puertas cerradas en una habitación. Es imposible, porque ninguno de nosotros estuvo ahí", añadió.

