Ex chico reality arremete en contra de Lisandra Silva: "Ella trataba mal a la gente"

Un nuevo escándalo remece la farándula. Maxi Ferres, conocido modelo e influencer, arremetió en contra de Lisandra Silva, que saltó a la fama gracias a su participación en el reality Doble Tentación.

El argentino se refirió a la modelo cubana indicando que esta ha tenido varios encontrones con algunas personas. "Ella trataba mal a la gente", aseguró.

Sus palabras fueron analizadas este martes en el programa Intrusos, de La Red. Desafortunadamente, la panelista Natalia Mandiola sorprendió con desconocidos detalles acerca de Lisandra Silva y que apoyaban las opiniones vertidas por Ferres.

"Resulta que hay una marca determinada que tiene de influencer a Lisandra Silva y Aylén Milla. Ustedes saben que Lisandra, por razones que conocemos, le tiene mucha bronca a Aylén. Y pidió categóricamente, para que ella siguiera en esta marca, que sacaran a la Aylén", dijo, agregando que fue por su ego.

"Ella hizo escándalos, berrinches, audios de WhatsApp, de todo", reveló, indicando que se sorprendió porque "su nivel de agresividad es de una maldad tremenda". Luego de estas declaraciones, el panel discutió sobre las políticas de cada persona al momento de aceptar un trabajo en el que se encuentra una persona que no es de su agrado.

Consultada por si la solicitud de la modelo se produjo antes de formar parte del equipo, Natalia Mandiola señaló que sí, puesto que ella fue la última en integrarse al equipo. "Baaaarsa entonces, con todas sus letras", dijo César Barrera, que fue interrumpido por Ale Valle. Y es que la periodista contó una experiencia que tuvo con la modelo, y que estuvo cargada a la tensión. "También hemos escuchado que ella, y de personas que yo conozco, ha tratado mal a maquilladoras, diseñadoras", señaló.

Los videos de Michelle

Recientemente, Michelle Carvalho desclasificó detalles inéditos de su enemistad con Lisandra Silva a través de varios videos que publicó en redes sociales, y en los que cuestionó los comportamientos de la ex Doble Tentación. Y si bien no dio su nombre, dio a entender que se trataba de ella debido a los episodios que recordó, entre los que figuró su antigua relación con Marco Ferri, que también tuvo un romance con la cubana.

"Ayer yo hice público quién mandó a denunciar mis fotos y empieza con 'L'. No les voy a hablar su nombre entero porque me quema hasta la lengua de tanto veneno que hay ahí", partió diciendo Michelle Carvalho. "Estoy enojada porque no me entra en la cabeza un ser maligno que vaya cobardemente a pedir a sus fans que denuncien. ¿Es por envidia?, ¿por qué?", agregó, aludiendo a una fotografía suya que acumuló varios reclamos y terminó siendo eliminada de Instagram.

La coronación de Viña

El descargo se extendió por varios minutos y ocupó varios videos. Sin embargo, no es la primera vez que un famoso arremete en contra de la modelo. Anteriormente, Betsy Camino dejó al descubierto la enemistad que existe entre ambas y que se acentuó después de su coronación como reina del Festival de Viña 2018.

La modelo le ganó a su coterránea por muy pocos votos de diferencia. Algo que no dejó muy contenta a la ex Doble Tentación, quien dijo: "es muy extraño que haya ganado Betsy". Estas declaraciones calaron hondo en Betsy Camino quien se defendió tajantemente. "Yo hice mi carrera limpia. Fue directa, con puerta a puerta. Me saqué la cresta trabajando junto a mi equipo", explicó.

"Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, si usted no me saluda fuera de tele, cuando me ponga alguna cámara, ni se moleste, porque la voy a dejar sola hablando", comentó aludiendo a Lisandra Silva, de quien reconoció no tener la mejor opinión. "Porque ni como cubana, ni como mujer, ni como candidata, merece la pena hablar. Cuando yo gané, en vez decir ‘pucha, feliz. Feliz por la Betsy, feliz por Canal 13’, fue todo lo contrario", señaló.

