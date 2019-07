La imagen de Kika Silva que generó confusión en redes sociales: "Parece que fuera otra persona"

Una nueva imagen de Kika Silva está dando de qué hablar. La deportista publicó un registro en su cuenta de Instagram, en el que aparece posando casi de perfil frente a la cámara. Se trata de una fotografía tomada por Javiera Eyzaguirre, y que realizó junto a Ale del Sante y Tota Echenique, y que forma parte de un nuevo trabajo editorial.

"Tiempos de pensar, pensar y pensar", escribió junto al retrato que a solo minutos de ser compartido, acumuló miles de 'me gusta'. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios en la red social. Y es que según observaron, Kika Silva lucía muy distinta.

Esto motivó una serie de comentarios en los que resaltaron lo extraña que lucía. "Parece que fuera otra persona", fue una de las reacciones que generó. Otros, señalaron que lucía idéntica a una de las actrices de Game of Thrones. "Que clase de Emilia Clarke estamos viendo! Saludos!", dijo una persona.

También aparecieron algunas críticas, en las que acusaron que abusó del photoshop. "Mucho photoshop. No pareces tú po Kika, tú eres bellísima, pero acá no estas tú en la foto. Parece otra persona", expresó una de sus seguidoras. Una opinión compartida por otra usuaria, quien señaló: "Que onda! Parece que no fueras tú".

Esta fue la imagen:

Te recomendamos: