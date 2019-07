Ya es oficial: Friends dejará Netflix y estará disponible solo hasta esta fecha

Friends, la sitcom favorita de todos… le dirá adiós a Netflix, el servicio de streaming preferido por todos por su extenso catálogo de series y películas.

Este 8 de julio se conoció de forma oficial que la serie producida por Warner Bros estará disponible en Netflix solo hasta el último día de 2019 y pasará a otro servicio de Warner Media llamado HBO Max. Allí podrá ser vista en la primavera de 2020, informó el portal Business Insider.

Warner Media pagó $ 425 millones ($ 85 millones al año por cinco años) por los derechos de Friends, según The Hollywood Reporter.

Netflix y Warner Media, la compañía formada en la fusión de AT&T y Time Warner el año pasado, lograron un acuerdo en diciembre en el que Netflix podría mantener a Friends en su servicio durante 2019. El CEO de AT&T, Randall Stephenson, dijo que el acuerdo permitía la "flexibilidad" para poner el show en el servicio de WarnerMedia.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) July 9, 2019