Critican a Inés Gómez Mont por "exhibir" a sus hijos

Inés Gómez Mont es sin duda una de las conductoras más populares de la televisión mexicana ya que no sólo encanta con su belleza y estilo sino que también por su numerosa familia.

Y es que la conductora tiene al Internet encantado con los momentos más divertidos y tiernos de sus seis hijos: Inesita, los trillizos Bruno, Diego y Javier, Bosco y María, la más pequeña. Aunque en su vida también está su hijo adoptivo “Mayito”, fruto de una relación anterior de su esposo Víctor Manuel Puga.

Con ellos, Inés ha cumplido el sueño de tener una familia numerosa, demostrando además que es una gran mamá.

A pesar de que la conductora siempre ha fascinado a todos con fotos de sus hijos, especialmente de María, fue una última foto la que despertó indignación.

En la instantánea aparece la pequeña María, mostrando su torso desnudo mientras uno de sus hermanos la carga. Esto causó molestia en muchos usuarios, quienes recalcaron el "peligro" de mostrar a los niños "de ese modo". "Por eso secuestran a los niños, no se les exhibe de ese modo solo por llamar la atención. Recuerda que hay mucho loco", escribió una usuaria, mientras que otra le señaló a la conductora que dejara de "exhibir a sus hijos".

Si bien es cierto que el Internet no es un sitio seguro y que no es posible controlar quien accede a las redes sociales, es un hecho que Inés cuida mucho la forma en la que muestra a sus hijos y esta foto de María no seria nada malo de no ser por quienes se dedican a buscarle lo malo.

