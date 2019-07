Tuiteros se lanzan en contra de Cata Pulido por altercado con Carabineros

Hace algunas horas, se difundió un video que mostraba a la actriz Cata Pulido enfrentándose a un oficial de Carabineros. En el registro, se la ve discutiendo con el uniformado y exigiéndole que le devolviera su cédula de identidad.

"Señorita, cálmese por favor", le dijo el encargado que se encontraba realizando controles vehiculares en el sector de la curva 32 de Farellones. "No. Pásame mi carnet. Esto es un abuso de poder", respondió la también panelista de Intrusos, de La Red.

Ante la negativa del uniformado, la actriz comenzó a forcejear con él, lo que provocó que fuera detenida por Carabineros. "¡Me sacaron el codo! ¡Ay, mi codo! ", gritó, mientras la trasladaban al carro de Carabineros.

Cata Pulido fue llevada a la 53 comisaría de Lo Barnechea y posteriormente fue dejada en libertad y a la espera de ser citada por Fiscalía.

Reacciones

Este lunes, Intrusos se refirió al tema y escucharon la versión de la actriz durante el programa. "No tenia abrigo, no tenía comida, no me facilitaron ningún tipo de llamado", partió diciendo.

"Me bloqueé, no sabía que hacer, me sentí muy sola", agregó, explicando que luego de su liberación fue a constatar lesiones. Según indicó, en la clínica de la Universidad Católica fue diagnosticada con dos fracturas, hematomas y luxaciones, por lo que le recomendaron 30 días de inmovilización y recuperación con kinesiología.

En paralelo, los usuarios de redes sociales criticaron el actuar de la panelista y se lanzaron en su contra apelando a las excusas que había entregado previamente. Y es que según dijo en el video, no había usado cinturón de seguridad debido a que le impediría reaccionar en caso de que se cayera a un barranco.

La situación generó indignación y provocó un gran rechazo, al punto que se convirtió en tendencia en Twitter, plataforma en la que incluso fue condenada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast. El abogado señaló calificó el hecho como "un acto violento contra Carabineros, que merece sanciones ejemplares".

El problema de Cata Pulido y de cualquier otra persona que ataca a Carabineros, es que se ha perdido el respeto a la autoridad y no hay consecuencias por estas agresiones. No es una infracción de tránsito, es un acto violento contra Carabineros que merece sanciones ejemplares pic.twitter.com/hjZoBQoTHB — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) July 8, 2019

