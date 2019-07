"Me sentí como Pablo Escobar": el descargo de Cata Pulido tras ser detenida por Carabineros

Este lunes, Cata Pulido apareció en pantalla tras protagonizar un polémico episodio con Carabineros. La actriz fue detenida luego de cometer una infracción de tránsito al no llevar puesto el cinturón de seguridad y enfrentar a los uniformados exigiéndoles que le devolvieran su cédula de identidad.

En el programa Intrusos, de La Red, habló sobre el tema y realizó sus descargos indicando que quedó con varias lesiones tras el incidente. "Tengo una fractura doble en el brazo. Estoy como bien shockeada. No he dormido mucho. Estoy media… Es que no resiste mucho análisis tampoco", dijo.

En este contexto, detalló que todo ocurrió cuando transitaba por el sector de la curva 32 de Farellones. "Yo estaba subiendo. Sentí una especie de seguimiento constante, animadversión, porque en el primer control, en La Hermita, siempre controlan con respecto a las cadenas y esas cosas. Yo tenía todos mis papeles al día, no había nada por qué fiscalizar o sancionar", dijo.

"En el minuto que mi pololo se enfrasca en una discusión muy estúpida con otro carabinero, con respecto al grosor de las calugas del neumático, una cosa muy rara, yo caché que ya, cuando nos fuimos, porque no me pillaron falta y me dijo ‘siga’, yo dije ‘ya, va a llamar a los de arriba’. Y esa fue la sensación", agregó.

Posteriormente, indicó que habían otras personas cometiendo infracciones mucho más graves que la suya. Sin embargo, hizo un mea culpa respecto al tema. "Una cosa es la cultura de montaña y la otra es la ley, por supuesto, y ante la ley no tengo nada que decir. O sea, hago un mea culpa con respecto a eso", sostuvo, comentando que la detención la hizo sentir como Pablo Escobar.

"Claramente, no volveré a cometer esa falta después de esto… Claramente me parece que se sobreactuó todo mucho y terminó en lesiones graves, 10 carabineros contra mí. Era como una especie de redada. Me sentí un poco Pablo Escobar. Faltó solamente sacarme fotos", continuó, admitiendo que cometió una falta grave.

"Ahora es todo muy estúpido. Pero en ese minuto yo sentía que, en realidad, era muy injusto lo que se estaba haciendo, porque venía de antes. Los que subimos a montaña tenemos esa cultura del cinturón. Yo sé que es una falta y que está fuera de la Ley del Tránsito, pero es así, culturalmente hablando. No es que sea legal. Estoy hablando de cultura", añadió Cata Pulido.

La versión de Carabineros

Tras la polémica detención, el mayor de Carabineros, Ignacio Toledo, de la 53a. Comisaría de Lo Barnechea, se refirió a la detención de Cata Pulido, que se produjo tras enfrentarse a un efectivo policial al momento de la infracción.

El uniformado señaló que "cuando fue notificada de que iba a ser infraccionada por no hacer uso del cinturón de seguridad, esta persona reaccionó de manera ofuscada y procedió a intentar de manera violenta retirar la documentación que le había entregado al carabinero".

Posteriormente, remarcó que sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad, "la ley rige en todas las vías públicas, no hay excepción".

