Ignacia Michelson en picada contra los 'haters': "Tienes razón, nunca estuvimos enamorados"

Hace unos días, Sargento Rap e Ignacia Michelson confirmaron la pérdida de su bebé. La noticia la dieron a conocer a través de redes sociales en donde además la modelo publicó su diagnóstico médico.

Tras revelar detalles de su situación, esta última anunció que tomaría distancia de las redes por un tiempo, algo que finalmente no se cumplió ya que horas después informó de su quiebre con el músico.

Más tarde, Ignacia Michelson volvió a sorprender con una polémica publicación. En ella, arremetió en contra de los 'haters' que la acusaron en reiteradas ocasiones de inventar toda la situación para ganar fama.

Se trata de un irónico mensaje, en el que les dio la razón a todos los que no creyeron en su relación y tampoco en su embarazo. También negó sentir dolor y estar afectada por la pérdida, con el fin de complacer a los más críticos.

"Tienes razón, nunca estuvimos enamorados, jamas tuvimos amor ni a primera ni a segunda vista, muchísimo menos planear desde las vacaciones de presupuesto limitado hasta las visitas de nuestros hijos con sus hijos en la casa del lago.

Qué mejor actuar como el hombre y la mujer que cualquier adolescente rebelde quisiera tener e inventar un embarazo para crear polémica generando publicidad…", partió diciendo.

"Tienes razón, ella salió de un encierro sin comida a tragarse el mundo y por eso se le veía más pancita. Por eso siempre andaba en pijamas harta de la vida y de sentirse llena por comerse hasta lo que había en mi plato. Jamás sufrió mareos, nunca vomitó, nunca tuvo ascos hasta de darme un beso, nunca hizo corajes porque no se sentía bonita y ya no le quedaba la ropa", agregó.

"Por otro lado jamás fuimos a la clínica para que nos dijeran que podrían ser gemelos. Nunca estuvimos preocupados por eso un par de horas para después aceptarlo, bromear sobre eso y pensar siempre en 4. Nunca nos confirmaron que todo había tomado su rumbo y que solo había un saquito pequeño en movimiento. Jamás escuchamos sus latidos ni lloramos de felicidad mientras nos tomábamos de la mano", dijo.

"No conozco el día más triste de mi vida. Ni un angelito nos cuida. No nos amamos a muerte y no estamos sufriendo ni nosotros ni nuestras familias", finalizó.

Agradecimiento

Tras publicar su mensaje, la modelo Ignacia Michelson apareció nuevamente en redes sociales. Esta vez, sin embargo, lo hizo agradeciendo el apoyo que ha recibido en estos duros momentos.

"Volviéndome más fuerte cada día. La mejor manera de sanar es con amor, aunque ninguna herida sana sin dejar cicatriz! Muchas gracias por todos los mensajes de buena onda y la fuerza que me dan", dijo.



