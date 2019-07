La fotografía de Gala Caldirola que abrió debate en redes sociales: "Ya deja de inyectarte cosas"

Tal como ha ocurrido anteriormente, una nueva fotografía de Gala Caldirola recibió una serie de críticas por parte de los usuarios de Instagram. Esta vez, la modelo publicó un retrato suyo en el que aparece posando frente a la cámara.

"Home sweet home", escribió, refiriéndose a su llegada a Chile. Y es que la española viajó a Brasil junto a su hija Luz Elif para acompañar a su esposo, el futbolista Mauricio Isla, durante la Copa América 2019.

A solo momentos de ser compartida, la fotografía acumuló miles de 'me gusta'. Y si bien algunos quedaron encantados con el registro, otros se lanzaron en su contra por, supuestamente, haberse sometido a una nueva intervención estética para engrosar su boca.

La presunción se originó debido a lo hinchados que lucían sus labios, lo que levantó sospechas entre los usuarios de la red social, quienes concluyeron que se trataba del resultado de una inyección de botox.

Esto provocó una serie de críticas en la red social, por parte de quienes consideraron innecesaria su aparente intervención. "Gala eres tan linda pero ya no te pongas mas botox…", "Ya deja de hacerte cosas en la cara. Y mira que me caes súper bien, pero aveces os pasais un pelin", y "Ya deja de inyectarte cosas, tienes la jeta súper grande", fueron algunos de los mensajes que recibió Gala Caldirola.

Sin embargo, hubo quienes salieron en su defensa, argumentando que ella es libre de decidir sobre su cuerpo. "Solo pase leyendo los comentarios. Están más wenos que Verdades Ocultas. Déjenla piola, si quiere parecer wason es su problema, la mina es linda igual", dijo una persona. "Oh! me sorprende como leo y leo comentarios mala onda. Con qué derecho se sienten algunas de criticar de esa forma? Si no te gusta como es una persona… Para que la sigues en Instagram??? Para decirle te ves ordinaria? Fea? Que onda???", expresó otra.

Esta fue la imagen:

