Maximilian es el pequeño gemelo y “clon” de Marc Anthony

View this post on Instagram

My heart just melted 💕 mama & her beautiful boy #Max @jlo This Smile, this cute face 😍😍 . . #Jlo #JenniferLopez #EmmeMaribel #Maximilian #Hustlers #JennyFromTheBlock #Jrod #Jlodancers #Vegas #MaxAndEmme #JenniferLopezForever #AlexRodriguez #WorldOfDance #ItsMyParty #AlliHave #Jloxlnglot #Elanillo #QuayxARod #QuayxJLo #JloItsMyParty #Medicine #Truelove