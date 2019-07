Galilea Montijo afirma que ha recurrido a ropa de tianguis para vestirse

Galilea Montijo se ha convertido en una de las favoritas del público mexicano por su simpatía y su belleza. Sin embargo, es su gran estilo el que le ha dado un lugar especial en las redes sociales.

Y es que para algunas fans, no es sólo una de las personalidades más divertidas del matutino 'Hoy', sino que también se ha convertido en una especie de gurú de moda y belleza.

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jun 27, 2019 at 10:05am PDT

View this post on Instagram

Galilea es una de las conductoras que más tiempo ha estado al frente de "Hoy", junto a Andrea Legarreta. Comenzó en 1999 y aunque hizo una pausa en 2002, en 2008 regresó para seguir como una de las principales. Desde entonces, ha forjado una gran cercanía con su público, haciendo las confesiones con las que muchos se sienten identificados.

Tras las críticas que ha recibido la tapatía sobre los costosos y exclusivos vestuarios que usa en todos los programas donde participa, la conductora reveló que ha recurrido a ropa de segunda mano.

“Yo no soy de marca. Si algo me gusta me lo compro porque para eso trabajo. Recuerdo que antes cuando iba a comprar ropa decía: ‘¿Por qué tiene que ser tan cara?, y me iba al tianguis?’.