Fans de Disney proponen a estos galanes para interpretar al príncipe Eric en 'La Sirenita'

Disney sigue apostando por crear épicas versiones live-action de los clásicos animados que han encantado a generaciones. Esto por supuesto ha significado un gran riesgo para los productores ya que saben que los fans son un púbico exigente y que esperan propuestas que se mantengan fieles a lo que vieron de niños.

Sobre esto, el anuncio de la cantante Halle Bailey como la protagonista de La Sirenita, generó una gran polémica en redes sociales, entre quienes aplaudieron el cambio y los que se indignaron por este. La indignación fue mayor ya que se hablaba de Anna Kendrick, Chloe Grace Moretz y Ruby Rose como fuertes candidatas para interpretar a la princesa Ariel.

"Después de una búsqueda exhaustiva, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz de canto gloriosa, todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este papel icónico", dijo Rob Marshall, director de la cinta.

Así es como Hans Christian Andersen imaginó a "La Sirenita" en la historia original La elección de Halle Bailey como protagonista de "La Sirenita" sigue dando de qué hablar

Pero no hay marcha atrás y ahora que sabemos que Bailey dará vida a Ariel, falta ver quién será su amado príncipe Eric. Naturalmente, las redes sociales han quedado invadidas con propuestas de los fanáticos y como la nueva "sirenita" es una mujer de color, muchos están poniendo sobre la mesa actores más diversos para este galán Disney.

Noah Centineo

Noah Centineo definitivamente se ha apoderado de las historias románticas juveniles. El éxito de To All the Boys I Loved Before le dio la oportunidad de convertirse en protagonista de otras historias de giro similar pero su galanura y carisma, le dieron un lugar seguro en el corazón de muchas. Noah no se parece al príncipe Eric que vimos en la versión animada pero su tez apiñonada, ojos marrones y rizos castaños, sin duda le darían un toque muy sensual.

Jimin (BTS)

La invasión KPop ha llevado a los fanáticos a proponer a Park Jimin como el interés amoroso de Ariel. Los fanáticos argumentaron que Jimin tiene la mandíbula y el cabello perfectos para interpretar el papel del Príncipe Eric. ARMYs le rogó a Disney que mantuviera sus diversas noticias de casting con la adición del "Prince of K-pop".

Nyle DiMarco

DiMarco llamó la atención de todos en 2015, después de ganar la edición#22 de Next Top Model de Estados Unidos. El actor, que es sordomundo, ha tenido papeles en Difficult People y Station 19, entre otros, pero The Little Mermaid sería su papel más importante de ser elegido. Además es un activista empedernido, lo cual lo hace el hombre más lindo y perfecto.

Harry Styles

El ex integrante de One Direction siempre ha sido el favorito de muchas y no es extraño que lo propongan como la pareja ideal de la nueva sirenita.

Henry Cavill

Aunque Cavill es bastante más grande que Balley, su físico se acerca bastante al del príncipe Eric que vimos en la cinta animada. No sería tan descabellado darle una oportunidad.

Chayanne

Ésta es quizá una de las propuestas más bizarras de las fans, especialmente latinas. Según Internet, el famoso cantante puertorriqueño encaja a la perfección con el aspecto físico del príncipe Eric (excepto porque no tiene ojo claros). Su sonrisa es perfecta y ya hizo de las suyas con un personaje Disney al hacer el doblaje latino de Flynn Ryder, para la cinta "Enredados". Eso sí, le lleva muchos años a Bailey y el príncipe ronda los 18 años, por lo que su elección no sería viable.

