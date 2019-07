Captan a Shawn Mendes y Camila Cabello tomados de mano y besándose luego de una fiesta

Sucedió lo que muchas fanáticas estaban esperando, captaron a Camila Cabello y a Shawn Mendes con actitudes muy románticas.

Los cantantes, que recientemente lanzaron su segundo dúo, "Señorita", fueron fotografiados llegando a la casa de Shawn en West Hollywood después de una noche fuera el 3 de julio.

En las fotos incluso se les puede ver tomados de la mano, como Shawn abrió el camino y Camila lo siguió de cerca.

Luego, se vieron juntos una vez más mientras asistían a una fiesta del 4 de julio al día siguiente.

Otros asistentes a la fiesta compartieron videos de Instagram Story del evento, y en uno, se pudo ver a Camila acunando a Shawn desde atrás mientras se sentaban junto a la piscina.

Otro video mostró que los dos parecían bastante coquetos, ya que también se pusieron un poco cómodos el uno con el otro. A pesar de que parecía una fiesta llena de gente, Shawn y Camila se fueron a un lado y disfrutaron de un momento privado entre las docenas de invitados.

Camila y Shawn han sido amigos desde hace mucho tiempo, y trabajaron juntos por primera vez en 2015 en la canción "I know what you did last summer".

Los fanáticos han estado especulando que la relación entre los dos podría ser más que platónica durante años, pero nunca se les había visto en actitud romántica.

