Paz Bascuñán se sincera sobre Nicolás López en “La Divina Comida”: “Me ha afectado harto”

Ha pasado un año y una semana desde que la vida de Nicolás López tuvo un giro radical, pasando de ser un director de cine que saboreaba el éxito de la mano de “Sin Filtro” al protagonista de una serie de denuncias de acoso y abuso sexual; denuncias por las cuales fue formalizado en abril pasado y se encuentra con medidas cautelares.

Las acusaciones en su contra han afectado también a miembros de su círculo más cercano cómo Paz Bascuñán, quien enfrentó el tema por primera vez frente a las cámaras en el marco de las grabaciones de “La Divina Cómida”, tras ser consultada por el periodista Roberto Cox. Acá te adelantamos un extracto de dicha conversación:

Roberto: “¿Cómo empezaste a trabajar con Nicolás López?”.

Paz: “Pucha, es que yo a López lo conozco hace muchísimos años”.

Roberto: “¿Y cómo te ha afectado todo lo que ha pasado con él ahora, en este último tiempo?”.

Paz: “Me ha afectado harto, porque cuando ves sufrir a un amigo, obviamente que te afecta ha sido duro, súper duro, porque además eso también me ha llamado la atención, que siento que López es una persona repleta de amigos y me ha impactado cómo la amistad es en la gloria, pero no en la adversidad, como se quedó solo”.

Roberto: Yo he visto que gente ha salido a satanizarte, de que lo defiendes, y yo lo contextualizo y digo, bueno ¿qué posición adoptas tú, sabiendo todo esto, pero sabiendo además que quienes lo acusan son colegas tuyas?.

La respuesta de la actriz a dicha interrogante la veremos en la emisión de este sábado de “La Divina Comida”, donde además de Cox comparte protagonismo con Neilas Katinas y Antonia Zegers.

