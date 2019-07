Betsy Camino sorprende al revelar que se le insinúan más mujeres que hombres

La noche de este viernes, se transmitirá un nuevo episodio de Podemos Hablar. En esta ocasión, el estelar de CHV contará con la participación de Erika Olivera, Eduardo Cruz-Johnson, Patricia López, Rodrigo Goldberg, Leo Rey y Betsy Camino, siendo esta última quien sorprenderá con una confesión.

En el adelanto del programa, el animador Julián Elfenbein le preguntó si era verdad que se le insinuaban más mujeres que hombres. Ante la consulta, la cubana se refirió al desplante de mujeres y hombres al momento de conquistar.

"Tienen mucha más personalidad las mujeres chilenas que los hombres", dijo, confirmando las dudas.

Además de esta confesión, la modelo reveló que descubrió una infidelidad revisando los mensajes de su expareja. Según explicó, encontró fotos de una mujer desnuda y se hizo pasar por el sujeto para hablarle. En ese momento, se dio cuenta que la chica no sabía de su relación, lo que provocó su molestia.

En ese momento, Betsy Camino estalló en rabia y agredió a su ex. "Yo cogí los tacos y se me apagó la tele, yo no sé lo que hice", dijo en el programa.

La ruptura de "La Noche"

En otro avance del capítulo, Leo Rey habló sobre su relación con Alexítico, el principal compositor de La Noche, y el quiebre de la banda nacional.

"Me sentí traicionado y me dolió harto. Fuimos buenos amigos", dijo, tras ser consultado por los motivos de su separación. "La traición fue no haber cumplido la promesa de que el grupo cuando triunfara. Todos íbamos a ser exitosos, y eso no fue así. En términos económicos, hubo muchos problemas de dinero, que nos afectaron a todos los de la banda, incluyéndome", agregó.

"Me sentí traicionado y dolió harto": Leo Rey revela el motivo del quiebre de La Noche Este viernes en "Podemos Hablar", Leo rey abordará su salida de la banda

Te recomendamos: