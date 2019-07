El príncipe William sorprende al visitar el mismo hospital que conmovió a la princesa Diana hace casi 40 años

El príncipe William ha demostrado que heredó muchas de las actitudes de su madre, la princesa Diana. Hace 37 años Lady Di cumplió con su primer compromiso real y visitó el Royal Marsden Hospital, dedicado a la atención de pacientes con cáncer, de allí, la joven de entonces 22 años salió completamente conmovida.

Ahora, pareció que William le rendía homenaje a su madre luego de haber conmemorado lo que hubiera sido su cumpleaños número 58. El duque de Cambridge hizo un recorrido en el recinto durante el cual conversó con pacientes y personal médico.

At @RoyalMarsdenNHS in Chelsea The Duke of Cambridge visited the Ellis Ward, which specialises in the care of female patients undergoing investigations and treatments for breast, gynaecological, urological and gastrointestinal cancers. pic.twitter.com/SL4eW5fdBl

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 4, 2019