"Ella vio que pidió que denunciaran la foto": nuevos detalles de la polémica entre Michelle Carvalho y Lisandra Silva

Hace unos días, Michelle Carvalho dio a conocer detalles inéditos de su enemistad con Lisandra Silva a través de varios videos que publicó en sus historias de Instagram. En ellos, la modelo cuestionó los comportamientos de la cubana aludiendo específicamente a una fotografía que había publicado en la red social y que fue eliminada tras recibir varias denuncias.

Según explicó, el hecho se habría producido luego que la ganadora de Doble Tentación enviara a sus seguidores a realizar reclamos para que la aplicación eliminara la imagen. "Ayer yo hice público quién mandó a denunciar mis fotos y empieza con 'L'. No les voy a hablar su nombre entero porque me quema hasta la lengua de tanto veneno que hay ahí", partió diciendo Michelle Carvalho.

"Estoy enojada porque no me entra en la cabeza un ser maligno que vaya cobardemente a pedir a sus fans que denuncien. ¿Es por envidia?, ¿por qué?", agregó. Posteriormente, dijo que Lisandra Silva habla sobre las personas que no le agradan en un grupo de WhatsApp con sus seguidores. Algo que se traduce en la publicación de pesados comentarios en las cuentas de los afectados. "Eso me amargó el día, porque es una mujer tan bella, pero lo que tiene de belleza, no lo tiene de humildad. No me parece que a donde yo vaya, todos te pelen", continuó la brasileña.

Pero el conflicto no acabó ahí. Este miércoles, los panelistas de Intrusos hablaron sobre el tema y entregaron nuevos detalles del caso. "Michelle dice que más allá de por qué te bajan la foto, dice que ella leyó el chat cuando Lisandra pide 'oye amigos, denuncien la foto de Michelle"", comentó Michael Roldán.

"Todo esto, a raíz de lo que conversé yo con Michelle, yo no he visto esos chats", aclaró el periodista. "Michelle dice que alguien le habría mandado justamente un pantallazo, en el que Lisandra habría pedido 'denuncien esta fotografía'. Y acto seguido, habría celebrado que bajaran la fotografía", agregó.

De acuerdo con sus palabras, esto habría motivado el descargo de la brasileña en redes sociales. "Por eso se basa. Por eso dice 'yo vi, yo leí'. Porque Michelle asegura haber leído esos chats", explicó el panelista de Intrusos ante la sorpresa de sus compañeros.

"¿Tú crees que alguien esté gastando el tiempo para decir 'oye, bajen la foto'?", preguntó Cata Pulido. "sí", respondió Ale Valle y Michael Roldán.

