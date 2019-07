Este es el chico que se robó el corazón de Millie Bobby Brown, hijo de una famosa pareja

Los chicos que protagonizan Stranger Things están creciendo y con este proceso viene la atracción y los primeros amores. Este es el caso de una de las protagonistas de la serie de Netflix: Millie Bobby Brown, quien, al parecer, está saliendo con el hijo de una de las parejas más famosas del espectáculo.

Si bien no se ha confirmado nada, se rumoró recientemente que la intérprete de Eleven estaba saliendo con Romeo Beckham, hijo de Victoria y David. El portal The Sun informó en marzo de 2019 que la pareja había estado coqueteando en redes sociales y la mayoría no pudo evitar notarlo.

Millie Bobby Brown quedó encantada con Romeo Beckham

Desde entonces, sin embargo, los rumores se han calmado. Anteriormente, Millie salió con el cantante Jacob Sartorius de forma intermitente entre 2017 y 2018.

La pareja de adolescentes se conoció en 2016 durante una gala benéfica de UNICEF, en la que Millie se desempeña como la embajadora más joven.

Luego de conocer al hijo del astro del fútbol, Millie fue entrevistada por un periodista que le preguntó qué esperar de su personaje en Stranger Things y la actriz respondió: “No lo sé, algo con Romeo Beckham”.

