La elección de la nueva Sirenita está demostrando el racismo de millones

El pánico, enojo, y polémica se desató cuando se eligió a la nueva Sirenita. Halle Bailey es la actriz y cantante que se encargará de representar a este icónico personaje.

Una voz potente, una carisma innegable, y un talento que ha provocado que muchos la defiendan a capa y espada. Sin embargo, la mayor parte de la población está muy indignada.

Esto ha provocado que se acuse del racismo interiorizado. Esto no quiere decir que odies/ofendas/degrades a personas que no son de tu color, al menos de forma intencional.

Es cuando con algunos comentarios denotas que has vivido desde el privilegio, o bajo el subyugo de la cultura que excluye cualquier raza que no sea la caucásica.

Tampoco quiere decir que si no estás de acuerdo con la decisión eres racista, como muchos lo han planteado. Creo que se refleja cuando das los argumentos de tu "enojo", y "decepción".

Por ejemplo, comparar a la actriz con otros personajes por sus rasgos, descartarla "por fea", hacer mención de los estereotipos (nombres, tipo de música, y estilo de cabello)… eso es lo que refleja tu racismo.

No cabrones, no estamos encabronados por que la morra de la sirenita sea negra y fea si no por que la sirenita ya era una. Si quieren hacer historias con negros usen a Pocahontas a Moana o inventen nuevas historias, no habría pedo.

Pinche inclusión toda pendeja.

— Tío Güilo (@tiowich0) July 4, 2019