"¡Te queda regio!": Carola de Moras impacta con sorpresivo cambio de look

Durante el año, son varias las famosas que han optado por renovar su imagen sometiéndose a creativas transformaciones. Carola de Moras fue la última en hacerlo y los resultados generaron un gran impacto en redes sociales.

La animadora y exmodelo publicó varios registros en su cuenta de Instagram, en los que dejó ver su nuevo look: un bob asimétrico que llevó en su ya característico tono miel.

"Todo lo que fue experiencia eclipse", escribió junto a la serie de imágenes que causaron varias reacciones entre sus seguidores quienes evaluaron su nuevo aspecto indicando lo bien que lucía. "Te queda regio el pelo corto!", "Que bien te queda el pelo corto. A mí me encanta", y "Que lindo te queda ese corte de cabello! Magnífica experiencia", fueron parte de los mensajes que recibió.

Sin embargo, no todo fueron buenas opiniones. Y es que el corte de cabello no convenció a todos. Fue el caso de una usuaria, que se lanzó en contra de su propuesta estética. "También has cometido el error de cortarte pelo? Como la Tonka que error mas grande. Eres muy linda", señaló.

Pese a esto, la animadora se mostró más que feliz en las fotografías en las que apareció junto a su grupo de amigas.

Revisa las imágenes a continuación:

