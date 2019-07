Wilma González estrena nuevo look inspirado en exparticipante de "Resistiré"

Tras su salida de los realitys chilenos, Wilma González se ha mantenido bastante alejada de televisión. Sin embargo, se mantiene muy activa en redes sociales y especialmente en Instagram, en donde tiene poco más de 200 mil seguidores.

La española suele compartir registros de su vida personal, siendo su hijo y pareja quienes más aparecen en su perfil. También muestra parte de sus entrenamientos y fotografías de su trabajo como modelo fitness.

Recientemente, sorprendió con una serie de imágenes en las que lució su nuevo look: un bob en capas de color rubio platinado. Un aspecto que según dijo ella misma, estuvo inspirado en una exparticipante del reality Resistiré, de Mega.

Se trata de Tere Kuster, que lució la misma melena luminosa y alocada durante su paso por el encierro. Un estilo que encantó a la deportista, y que sin dudas quiso imitar.

"Bueno, lo reconozco. Vi a la hermosa de @tere_kuster y me dije 'necesito a su peluquero'. Realizamos un cambio en el look y cuidado de mi pelito con un seco", escribió, etiquetando al estilista Héctor Cornejo.

"Nos quedan unas sesiones más para alcanzar lo que queremos, pero estoy más que feliz con este resultado!!!", agregó junto a las fotografías que superaron los 3 mil 'me gusta'.

Entre los comentarios aparecieron varios halagos, siendo "hermosa" y "bella" las palabras que más se repitieron. Pero sin duda, el comentario más llamativo provino de la misma Tere Kuster, que aplaudió el cambio de Wilma González.

"Linda Wilmaaaa!!!! Te quedó e s p e c t a c u l a r!!! Y es que @hc.concept es el rey! Que bueno que estés en sus manos, no hay alguien mejor!", dijo.

Revisa su nuevo look a continuación:

