VIDEO: Alejandra Guzmán habla sobre la pelea con su hija Frida Sofía y hace una sorprendente revelación

Alejandra Guzmán finalmente rompió el silencio y habló sobre la polémica que existe entre ella y su hija, Frida Sofía.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa De Primera Mano, la mexicana explicó lo que ocurre con su hija.

“Soy su madre y comprendo que no esté en el mejor momento. He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más ocho años. Ella necesita ayuda porque tiene trastorno de personalidad. Tiene todo para ser feliz, pero ella necesita amor propio, necesita pedir ayuda, una terapia importante”, confesó la cantante.

Además, hizo una sorprendente confesión, y es que su hija la ha golpeado.

“He tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay ya no tiene respeto, ninguna clase de respeto, es difícil cuando ya hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que yo no sé hasta dónde puede llegar, por eso me alejé”.

Explicó que esta es la razón por la que se alejó de su única hija. “Sí, varias veces me pegó, por eso decidí alejarme, porque en algún momento puede llegarme a hacer daño, y me hace daño”.

Cuando el periodista le preguntó cuáles eran las razones por las que Frida la había golpeado, la intérprete de ‘Yo te esperaba’, respondió “mucho alcohol, mucho resentimiento, muchas cosas que ella no ha perdonado y no ha querido ver porque de que he estado ahí lo he estado”.

Alejandra también reveló que su hija está siendo manipulada.

“Frida no es así, está influenciada por alguien. Varias personas. Sí sé quiénes son. Qué lástima que ella no se dé cuenta. Si tienen algún problema conmigo aquí estoy. Pero que se metan con mi sangre, con alguien con menos experiencia en esto se me hace muy bajo, muy mala leche”.

Sobre las acusaciones de Frida que la acusa de robarle los novios, Alejandra lo desmintió por completo.

“Yo nunca haría eso, pongo las manos en el fuego, jamás le haría daño a Frida de esa manera, eso no se lo hago ni a mis amigos, cómo le voy a hacer eso a mi hija”.

