"Es una ordinariez lo que me hicieron": la reacción de Pamela Díaz luego que le lanzaran verduras en La Vega

La mañana del martes, los panelistas del matinal Viva la Pipol protagonizaron un incómodo momento luego que unos desconocidos les lanzaran verduras cuando realizaban un despacho en vivo desde La Vega.

En el lugar estaba Willy Sabor, Nicolás Gutiérrez y Pamela Díaz, quienes se encontraban realizando distintas dinámicas junto a los presentes, y regalando lentes para ver el eclipse solar que ocurrió durante la tarde.

Sin embargo, en medio de su transmisión los panelistas fueron atacados por un desconocido que les lanzó un balde con verduras. "¿Quién fue? ¡Dime! ¿Dónde está?… Voy a buscarlo… ¿Quién me tiró lechuga?", dijo la animadora, que la mañana de este miércoles hizo sus descargos en el matinal de CHV.

A panelistas de "Viva la Pipol" les lanzan verduras en despacho en vivo desde la Vega Los panelistas estaban entregando lentes para el eclipse solar

"Quiero decirle a la gente de La Vega, que me tiró lechuga, apio, palta, todo… Creo que es una ordinariez lo que me hicieron", partió diciendo.

"¿Qué te hicieron, Pamela Díaz? Le lanzaron verduras… ¿Eso es verdad, Pamela?", le preguntó Felipe Vidal, a lo que Paela Díaz respondió: "acelga, lechuga, apio, cascaras de tomate, coliflor… Todo, todo tiraron".

"Ayer fuimos a La Vega Central. Gente muy simpática, gente muy decente, gente muy ordinaria, de todo", contó sobre el momento, siendo interrumpida por Gutiérrez, quien entregó más detalles sobre el hecho.

"Mira, el contexto es el siguiente. Estábamos preparándonos para el tema del eclipse. Andábamos haciendo concursos para repartir los lentes para ver el eclipse, ayer, a esa hora de la mañana. Estaban muy escasos los lentes para el eclipse. Entonces, nosotros fuimos en un momento de la mañana a La Vega para hacer el concurso y repartir estos lentes", dijo.

"Por mientras que Diana Bolocco, arriba de un avión, animadora, en otro lado…", agregó Pamela Díaz. "Son realidades distintas, Pamela", acotó Vidal.

"Y lo que sucedió fue esto…", continuó Gutiérrez, luego de lo cual mostraron las imágenes en pantalla. "La Pamela se enojó", añadió. "Ya, pero tú te molestaste, Pamela", comentó Felipe Vidal. "Porque no estoy molestando a nadie y no me gusta que me falten el respeto. Es una falta de respeto", explicó la animadora.

Consultada por si logró dar con el culpable, Pamela Díaz repsondió negativamente. "No, porque el que te lo tiró, obviamente se fue corriendo, arrancando y todo. Aparte que era verdura esa que está en el suelo, con agua, sucia, hedionda", dijo.

"Ni siquiera los productores, que andaban con nosotros, vieron quién fue el que nos tiró toda esta verdura. Realmente fue como mala onda", aclaró Gutiérrez.

Te recomendamos: