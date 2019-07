Harry Potter tendrá su propia serie, y no podemos estar más emocionados

El mundo de Harry Potter

Harry Potter continúa vigente a pesar que los años han pasado. No solamente porque el universo de este mago continúa cautivando a sus fans gracias a la saga Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.

Ahora el propio Warner Bros quiere potencializar aún más el amor y el éxito a esta saga. Por lo tanto, están desarrollando una serie de este mismo mundo que tanto amamos.

Fue el sitio We got this covered quien anunció que habrá una serie. El estudio creador de las primeras ocho películas, y el mismo spin-off (Animales fantásticos y dónde encontrarlos) serán los responsables de la historia.

Afortunadamente no tocarán más a nuestros protagonistas: Harry Potter, Ron Weasley, y Hermione Granger. El final que nos dio J.K. Rowling fue perfecto, y no necesitamos más.

Sin embargo, ésta será una precuela que se situará en Howarts. Habrá nuevas problemáticas, nuevos personajes, y tendrá una cierta conexión con los personajes originales.

Esperemos la noticia no sea un rumor como sucedió con los tres libros que supuestamente iba a sacar la autora de esta increíble saga. Mientras tanto, podemos estar felices que aún queden tres filmes más de Animales Fantásticos.

Eddie Redmayne, Johnny Depp, y todo el talentoso cast mantiene viva esta historia, haciendo que los fans esperen con ansias las nuevas entregas.

