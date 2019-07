Brad Pitt se muestra irresistible en estas fotos para la revista GQ a sus 55 años

Brad Pitt siempre ha sido uno de los hombres de nuestros sueños. Guapo, carismático y talentoso, ha sabido ganarse su puesto en la historia del cine americano.

Uno de sus momentos de mayor exposición fue durante el noviazgo y posterior matrimonio con la también actriz Angelina Jolie, de quien se separó en 2016 y con la que todavía continúa el proceso de divorcio.

El actor Brad Pitt protagoniza la edición Julio/Agosto 2019 de GQ Australia, fotografiado por Art Streiber https://t.co/atMUGlfvPe pic.twitter.com/35znT9HoT5 — Male Fashion Trends (@MaleFashTrends) July 3, 2019

Luego de mantenerse muy bajo perfil y alejado de las cámaras, volvió a la gran pantalla de la mano de Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time In Hollywood, cinta que protagoniza junto a Margot Robbie y Leonardo DiCaprio.

Brad Pitt, todo un galán a través de los años

Ahora nos demuestra que sigue siendo atractivo e irresistible a sus 55 años con la sesión de fotos para la revista GQ Australia, en su edición de julio y agosto.

Brad Pitt for GQ Australia. pic.twitter.com/LYUsHibctj — جوزفين (@JosphineMamdouh) July 3, 2019

En la entrevista que condenó a la publicación, habló sobre su carrera y cómo la edad y el mercado actual del cine le hace pensar hasta en su propio retiro.

"Estoy detrás de la cámara en el lado productor y eso lo disfruto mucho. Pero sigo haciendo cada vez menos. Realmente creo que, en general, se trata de un juego de hombres jóvenes, no de que no haya partes sustanciales para los personajes de mayor edad, simplemente siento que el juego en sí se moverá de forma natural. Habrá una selección natural para todo", expresó el actor de acuerdo a lo reseñado por E! News.

Brad Pitt, 55, Looks Rugged & Handsome On ‘GQ Australia’ Cover As He Reveals He’ll Be Acting ‘Less & Less’ https://t.co/ycSB8K6Mle pic.twitter.com/KkJhGggl0c — Miclad (@akanmaja) July 3, 2019

También se mostró curioso sobre las próximas formas que adoptará el cine, con la incursión de las nuevas plataformas de streaming como Netflix y Hulu.

"Aprecio las plataformas de streaming porque estamos viendo más y más proyectos de calidad que se están haciendo", agregó al respecto. A su juicio, al ver cuántos actores y directores se están involucrando en esas plataformas, habla de la calidad de las producciones.

Sobre el futuro del cine, considera que "hay un cuarto para todos", tanto para el cine clásico como el que se está haciendo en plataformas de streaming. "Puwso ser un dinosaurio y ni siquiera saberlo. Y el cometa puede estar en camino".

